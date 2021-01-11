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11 января 21, 12:13
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД
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После введения фотофиксации нарушения ПДД в Украине миллионы украинских водителей заплатили штрафов на около 200 миллионов гривен. При этом, большая часть из них оплатили штрафы со "скидкой" 50%.
Такую информацию предоставили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Так, согласно предоставленной информации, по состоянию на 28.12.2020, размер административных штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме составил 184 098 236 гривен (около 184 миллионов гривен).

В то же время, на 22 декабря в государственном Реестре административных правонарушений в сфере безопастности дорожного движения зафиксировано 1 190 639 постановлений об административном взыскании за правонарушения в ПДД.

При этом, количество штрафов, выплаченых со скидкой 50% составляет 844 570, что составляет более 70 процентов от общего числа. 

Отметим, что если водители оплачивают штраф в течении 10 суток с момента его выписки, то они платят по скидке только половину всей суммы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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