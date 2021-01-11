Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.28
USD
28.17
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
11 января 21, 12:02
7 финалистов конкурса Car of the Year 2021
Car of the Year 2021
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В первый день весны 2021 года жюри международного конкурса Car of the Year объявит победителя.
При этом процесс пойдёт по ускоренному графику, минуя масштабный тест-драйв номинантов. А сегодня жюри обнародовало список семи финалистов.

Особняком в семёрке выглядит Land Rover Defender — дорогой нишевый внедорожник с узким кругом почитателей. Фанаты электромобилей порадуются уже популярному хэтчу Volkswagen ID.3 и стильному Фиату 500, а также отдельной электромодификации модели Citroen C4. Удивляет наличие в списке пятидверки Cupra Formentor и Тойоты Yaris, опередившей в голосовании компактные хэтчбеки брендов Honda и Hyundai. Вместо самого популярного автомобиля Европы Volkswagen Golf в финал вышла Skoda Octavia, которая уже нашла в Старом Свете больше 170 тысяч покупателей (второе место в классе).
Ещё по теме:
AUTOBEST 2014: Названы финалисты конкурса
Mazda 3 стала автомобилем года 2015 в Украине
ФОТО: МВС назвало победителя конкурса патрульных автомобилей
Изменения в конкурсе для перевозчиков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцы оплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушения ПДД
noimageSamsung показала автомобиль из будущего
noimageВ Сети показали Kia Sportage нового поколения
noimageЗавтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения - УГО
Лента новостей