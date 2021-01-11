7 финалистов конкурса Car of the Year 2021

При этом процесс пойдёт по ускоренному графику, минуя масштабный тест-драйв номинантов. А сегодня жюри обнародовало список семи финалистов.





Особняком в семёрке выглядит Land Rover Defender — дорогой нишевый внедорожник с узким кругом почитателей. Фанаты электромобилей порадуются уже популярному хэтчу Volkswagen ID.3 и стильному Фиату 500, а также отдельной электромодификации модели Citroen C4. Удивляет наличие в списке пятидверки Cupra Formentor и Тойоты Yaris, опередившей в голосовании компактные хэтчбеки брендов Honda и Hyundai. Вместо самого популярного автомобиля Европы Volkswagen Golf в финал вышла Skoda Octavia, которая уже нашла в Старом Свете больше 170 тысяч покупателей (второе место в классе).



