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АвтоМото
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11 января 21, 11:59
В Сети показали Kia Sportage нового поколения
Kia Sportage
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Kia планирует в конце 2021 года начать продавать новое, пятое, поколение кроссовера Kia Sportage.
Благодаря дизайнерам немецкого журнала AUTO BILD мы можем уже сейчас представить, как будет выглядеть эта новинка.

Судя по всему, новый Sportage получит более спортивный дизайн кузова, чем модель четвертого поколения. Самые заметные изменения произойдут в передней части этого южнокорейского кроссовера.

У нового Sportage будет увеличенная радиаторная решетка, новые фары и новые задние фонари. В салоне появится новейшая информационно-развлекательная система компании Kia. Кроссовер получит передовые системы помощи водителю и системы активной безопасности.



В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Покупателям предложат версии с «мягкой» гибридной силовой установкой и с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Продажи Kia Sportage пятого поколения начнутся в конце 2021 года. Его цена составит от 25 000 евро.

Источник: https://auto.today.ua/
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