Завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения - УГО

"Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города", - говорится в сообщении, обнародованном на странице УГО в соцсети Фейсбук в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

В Управлении госохраны информируют, что в соответствии с украинским законодательством главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочим визитами, обеспечивается государственная охрана.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006г №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации президента Республики Молдова Майи Санду во время ее визита 12 января в Украину", - говорится в сообщении.