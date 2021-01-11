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11 января 21, 10:32
Завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения - УГО
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Во вторник, 12 января, в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве, сообщает Управление государственной охраны Украины (УГО).

"Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города", - говорится в сообщении, обнародованном на странице УГО в соцсети Фейсбук в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

В Управлении госохраны информируют, что в соответствии с украинским законодательством главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочим визитами, обеспечивается государственная охрана.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006г №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации президента Республики Молдова Майи Санду во время ее визита 12 января в Украину", - говорится в сообщении.
censor.net.ua
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