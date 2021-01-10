Сколько стоят бюджетные электрокары в Украине
В Украине всегда большой спрос на бюджетные электрокары. Многие из них стоят около 20 тысяч долларов. Издание Auto.Bigmir опубликовало список самых доступных авто на электротяге.
Сегодня у официального дилера в Украине можно купить:
Porsche Taycan – от $118 562;
Mercedes EQC – от $64 735;
Audi E-Tron – от $87 362;
Jaguar I-Pace – от $84 180;
Hyundai Kona – от $31 150;
Kia Soul EV – от $24 900;
JAC iEV7S – от $20 200;
BMW i3 – от $36 694;
Renault Kangoo Z.E. – от $39 064.
Источник: https://sud.ua/