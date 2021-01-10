Сколько стоят бюджетные электрокары в Украине

В Украине всегда большой спрос на бюджетные электрокары. Многие из них стоят около 20 тысяч долларов. Издание Auto.Bigmir опубликовало список самых доступных авто на электротяге.





Сегодня у официального дилера в Украине можно купить:





Porsche Taycan – от $118 562;

Mercedes EQC – от $64 735;

Audi E-Tron – от $87 362;

Jaguar I-Pace – от $84 180;

Hyundai Kona – от $31 150;

Kia Soul EV – от $24 900;

JAC iEV7S – от $20 200;

BMW i3 – от $36 694;

Renault Kangoo Z.E. – от $39 064.



