Mitsubishi обновляет модель Mirage

Обновлённый Mitsubishi Mirage 2021 года получил тот же 1,2-литровый атмосферный мотор на 78 л.с. и 74 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором или 5-ступенчатой механикой. Такой автомобиль расходует 6,5 литра на 100 километров при движении по городу и 5,5 литра на «сотню» при движении по трассе.













Внешне новинка отличается от предшественника иной радиаторной решёткой, бамперами и светодиодными фарами новой формы. Помимо этого в ходе обновления малолитражка получила пересмотренную эргономику салона, новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд ассистентов водителя в виде системы предупреждения о выезде из полосы, автоматического переключения дальнего света и многое другое.













Стоимость обновлённого Mitsubishi Mirage 2021 начинается с отметки в 15 390 долларов, что на 400 долларов больше, чем модель 2020 года. Вариант с вариатором обойдётся в 16 690 долларов, а «максималка» будет стоить 19 290 долларов.











