Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
10 января 21, 14:06
Mitsubishi обновляет модель Mirage
Mitsubishi Mirage
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Японский автопроизводитель представил обновлённую модель.
Обновлённый Mitsubishi Mirage 2021 года получил тот же 1,2-литровый атмосферный мотор на 78 л.с. и 74 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором или 5-ступенчатой механикой. Такой автомобиль расходует 6,5 литра на 100 километров при движении по городу и 5,5 литра на «сотню» при движении по трассе.



Внешне новинка отличается от предшественника иной радиаторной решёткой, бамперами и светодиодными фарами новой формы. Помимо этого в ходе обновления малолитражка получила пересмотренную эргономику салона, новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд ассистентов водителя в виде системы предупреждения о выезде из полосы, автоматического переключения дальнего света и многое другое.



Стоимость обновлённого Mitsubishi Mirage 2021 начинается с отметки в 15 390 долларов, что на 400 долларов больше, чем модель 2020 года. Вариант с вариатором обойдётся в 16 690 долларов, а «максималка» будет стоить 19 290 долларов.



Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Chevrolet Tahoe станет экономичнее кроссоверов
В преддверии GT3: Porsche представил «кубковый» 911
Самые надежные модели автомобилей в мире
Ford Bronco получил красивый мягкий верх
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько стоят бюджетные электрокары в Украине
noimageFord Bronco получит особую версию
noimageСамые ожидаемые авто 2021 года. ФОТО
Лента новостей