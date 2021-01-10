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АвтоМото
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10 января 21, 13:58
Ford Bronco получит особую версию
Ford Bronco
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Внедорожник Ford Bronco обзаведётся особым исполнением, которое получит наименование Heritage Edition.
Об этом в четверг, 7 января, информирует CarsWeek, опираясь на форум Bronco6g.

Новая версия будет доступна как для 2-дверной, так и для 4-дверной модели. При этом появление такого варианта ожидается не раньше 2022 года. В настоящее время подробностей о Heritage Edition нет.

Кроме того, неизвестно, чем новая модификация будет отличаться от стандартных моделей. Но не стоит ждать радикальных отличий, всё, скорее всего, ограничится лишь пополнением цветовой гаммы внедорожника новыми оригинальными оттенками. В любом случае, пока это всего лишь предположения.



Напомним, что компания Ford изначально планировала запустить производство возрождённого Bronco весной 2021 года, однако в декабре 2020-го сообщила, что поставки модели переносятся на лето 2021-го из-за последствий пандемии коронавируса, которые негативно сказались на поставщиках.

Стоит упомянуть, что презентация Bronco состоялась летом 2020 года. Данный автомобиль будет предлагаться с двумя моторами EcoBoost: 270-сильным (420 Нм) двигателем объёмом 2,3 литра и 310-сильным (542 Нм) агрегатом на 2,7 литра.



К тому же некоторое время назад отмечалось, что Ford Explorer во внедорожной модификации Timberline вновь попался фотошпионам. Следует подчеркнуть, что новая модель американской компании должна дебютировать во второй половине 2021 года.

Источник: https://newsyou.info/
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