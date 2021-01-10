Самые ожидаемые авто 2021 года. ФОТО

Kia Sportage

Також потішити прихильників бренду навесні може Kia, оновивши бестселер серед українців – модель Sportage – "тигровим носом" ззовні та новим інтер’єром.

Інформації про новий Sportage зараз вкрай мало – детальніше розповісти про свої плани на рік Kia має намір 15 січня. За інформацією Autoexpress, новинка може вийти до середини року. Її оснастять 1,6-літровиим турбомотором та гібридною силовою установкою. Також на частині ринків, як-от американському, Sportage буде доступна з 2,5-літровим двигуном.

В середині грудня стало відомо про особливу "чорну модель" нової Sportage у партнерстві з виробником аудіотехніки JBL – цінник стартуватиме з 31 500 євро.

Модель доступна з двома двигунами: 1,6-літровий чотирициліндровий двигун на бензині з турбонадувом, який розвиває 174 к.с., та дизельним 1,6-літровим, оснащеним 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Потужність трансмісії – 134 к.с..

Mitsubishi Outlander













У середині грудня Mitsubishi показав новий Outlander – "переосмислений у всіх напрямках", за твердженням японського виробника. Але багато деталей щодо нової моделі там не надали – офіційну презентацію Mitsubishi запланувала на лютий.





Відомо, що авто буде доступне і в 7-місному виконанні. Зовні новий Outlander максимально нагадуватиме концепт Engelberg Tourer. Серед помітних відмінностей – спрощені відбивачі, інший малюнок решітки радіатора і традиційні дзеркала заднього виду замість відеокамер.





Офіційної інформації про технічну частину нового кросовера майже немає, проте, як очікується, він буде побудований на модернізованій платформі CMF-C/D від Renault-Nissan, яка вже використовує новий Nissan Rogue/X-Trail. Мотор новинки також може бути як у моделях Nissan – атмосферний 2,5 л з безпосереднім вприском потужністю 184 к.с.. Найвірогідніше, авто також оснастять гібридом для продажу в європейських країнах.





Toyota Land Cruiser 300













У 2021 році Toyota обіцяє зробити свою легендарну модель менш розкішною та більш доступною для ширшого кола поціновувачів. Ціна на оновлену модель на офіційному сайті стартує з $85 415. Спершу новий Land Cruiser 300 чекали восени, але у грудні японський ресурс Best Car назвав датою прем'єри нового позашляховика квітень 2021 року.





За попередніми даними, Land Cruiser 300 стане більшим за попередників: додасть 200 мм в довжину (4970 мм) та 50 мм у колісній базі (2900 мм). Також Toyota збирається поліпшити прохідність авто.





Але охочим придбати новий "300-тий крузак" доведеться забути про топовий 4,6-літровий двигун V8 (1UR-FE), пише Autoweek. Натомість моторну лінійку головно зосередять на гібридному варіанті 3,5-літрового двигуна з шістьма циліндрами на 299 к.с. з електромотором потужністю близько 180 к.с.. Також можливий 3,5-літровий бітурбірований V6 потужністю 415 к.с. та 3,3-літровий дизельний двигун з поки невідомою потужністю.





Volkswagen ID.4













Представлений у вересні 2020 року електрокросовер від німецького Volkswagen буквально розлетівся в США – понад дві тисячі ID.4 серії 1st Edition продали за вісім годин, передає Electrec. У січні 2021 року анонсували додаткову партію авто.





Тож схоже німецькому "народному автомобілю" вдасться втерти носа Tesla, як цього очікували фанати VW. За що в США готові платити від $43 995 (у ЄС ціна стартує зі 43 300 євро)?





Базова версія ID.4 може похвалитися електромотором на 204 к.с., можливістю проїхати без підзарядки до 400 км з максимальною швидкістю 150 км/год. Заряджати батарею ID.4 на 80% можна за 40 хвилин, у звичному режимі для зарядки батареї знадобиться 7,5 годин. Повнопривідну модель з приставкою Pro можна буде замовити ближче до середини року: вона матиме двигун потужністю 302 к.с.. Моделі ID.4 серії 1st Edition мають контрастні дзеркальні акценти, панорамний дах та дизайнерські елементи як всередині, так і ззовні.





BMW IX





Електричний кросовер IX має всі підстави стати флагманом лінійки BMW. Загальна потужність 500 к.с., розгін від 0 до 100 км/год за менш ніж п’ять секунд, максимальний запас ходу на одному заряді 600 км дають для цього вагомі підстави. Зарядити баварця до 80% можна за 40 хвилин за допомогою швидкісної зарядки або за 11 годин до 100% в домашніх умовах. Автівка нашпигована різного роду сенсорами та датчиками, підтримує мережу 5G, у ній є автопілот.

Попередньо випуск нових IX прогнозують на другу половину року, тож зустріти електробаварців з решіткою та блакитними елементами на капоті на європейських дорогах може стати можливим вже до кінця 2021-го. Або ж придбати самим – попередня ціна на новинку від BMW стартує з $70 000.

Nissan Ariya





На другу половину року запланований й початок продажу футуристичного кросовера від Nissan – модель Ariya також обіцяє розганятися до 100 км/год, щоправда, за майже вдвічі нижчу ціну, ніж баварський конкурент, – від $40 000. Запас ходу японської новинки з повним приводом від Nissan – 480 км.

У охочих придбати Ariya буде вибір між 63 кВт (запас ходу до 370 км WLTP) і 87 кВт (запас ходу до 500 км WLTP) батареями та моно- або повним приводом. Загальна потужність 389 к.с.. Допомагати водієві керувати автівкою має нова система Nissan ProPilot 2.0 та голосовий помічник від Amazon.

Dacia Spring





Дочірній підрозділ Renault – румунська Dacia – у жовтні 2020 року анонсувала випуск "найдешевшого електромобіля в Європі" – ним має стати модель Spring. Й схоже, назва для першого електрокару Dacia невипадкова (spring – весна англ.), адже новий кросовер може стати доступним вже у березні 2021 року, пише італійське автовидання ANSA.

Ціна на кросовер може скласти близько 18-22 000 євро й буде різнитися у кожній країні залежно від урядових стимулів. Що можна отримати за ці гроші? 44 кінські сили, 900 кг ваги, максимальну швидкість 125 км/год. Тяговий електронакопичувач на 27 кВт/год повинен забезпечувати до 250 км пробігу на одному заряді. Акумулятору потрібно 5 годин, щоб поповнити його з домашньої розетки до максимуму. За допомогою додаткового кабелю швидкої зарядки постійного струму на станції 30 кВт зарядка до 80% займає менше ніж годину. Також у Spring Electric буде вантажна версія з багажним відділенням об'ємом 800 л і вантажністю 325 кг.

Источник: liga.net



