Акции Hyundai подорожали на рекордные 25% за один день

На торгах в пятницу акции Hyundai выросли на 24,8%, подорожав до 257 000 корейских вон (около 235 долларов США). Как отмечает Bloomberg, это максимальный однодневный прирост стоимости бумаг компании с 1988 года.

Представитель Hyundai подтвердил эту информацию изданию CNBC и Bloomberg, подчеркнув, что переговоры находятся на ранней стадии и пока никаких окончательных решений не было принято.

Насколько мы понимаем, Apple ведет переговоры с различными мировыми автоконцернами, включая Hyundai Motor. Все находится на ранних стадиях, пока никаких окончательных решений не было принято.

Hyundai

из заявления CNBC

Однако вскоре после публикации компания отредактировала заявление, заменив его на более абстрактное. Говоря конкретнее, компания убрала из первоначальной версии упоминание Apple.

«‎Мы получили несколько предложений сотрудничества от разных производителей, заинтересованными в производстве электрических автомобилей. Однако их обсуждение находится на ранней стадии и пока никакия финальные решения не принимались»‎.

Hyundai

из обновленного варианта заявления Bloomberg

Как предположило издание Bloomberg, компания Hyundai убрала упоминание Apple, побоявшись «разгневать» купертиновского гиганта, известного жесткой политикой в вопросе защиты своих секретов.

Таинственный проект самоуправляемого автомобиля Apple Project Titan в сети обсуждают с 2014 года. В декабре 2020 года появилась парочка публикаций, наделавших немало шума. Сначала тайваньское издание The Economic Daily сообщило о предполагаемом анонсе на будущей презентации iPhone 13 в 2021 года, а затем Reuters отдельно рассказало о планах к 2024 году выпустить легковой автомобиль, для которого разрабатывается некая революционная технология аккумуляторных батарей. Есть версия, что за ней может скрываться технология полностью твердотельного аккумулятора Samsung, способного обеспечить до 800 км на одном заряде.

«До 800 км на одном заряде». Samsung анонсировала перспективную технологию полностью твердотельного аккумулятора

В декабре 2020-го авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что автомобиль Apple выйдет не раньше 2025 года. Эти же сроки указало издание Bloomberg в свежей публикации от 7 января, добавив, что к команде Apple Car присоединилось еще несколько бывших топ-менеджеров Tesla. В 2015 году, отвечая на вопрос журналистов по поводу переманивания инженеров, Илон Маск заявил, что Apple нанимает тех людей, которых уволили из Tesla, добавив, что внутри Tesla компанию Apple называют «Кладбищем Tesla».