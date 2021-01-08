Продажи новых автомобилей в Украине в декабре

В декабре рынок новых автомобилей в Украине не просто показал рост по сравнению с предыдущими месяцами, но установил своего рода рекорд, поскольку было реализовано 9,6 тыс. новых автомобилей! И это почти на 2 тысячи автомобилей больше, нежели было продано в ноябре 2020 года.





Свою лепту внесли юрлица-покупатели, потому как доля физлиц в декабре еще немного уменьшилась и составила 90%. Но, тем не менее, такая статистика продаж повлияла на общую картину 2020 года и дала повод для оптимизма в 2021.





Если говорить о типах двигателей, то традиционно доминируют авто с бензиновыми силовыми агрегатами (58% рынка), а у дизельных машин 30%. Гибридные автомобили немного отвоевали позиции и заняли 10% рынка, а на электромобили по-прежнему приходится 1% продаж.





Лидером декабря вновь стал бренд Renault, который в напряжённой борьбе с Toyota все-таки сумел вырваться вперед, хотя разница в продажах составила всего дюжину машин! Обе марки продали в декабре чуть более 1600 автомобилей. Модели лидеры у Renault остаются неизменными: Duster, Logan и Sandero. Интересно отметить, что если Дастер и Логан ожидаемо прибавили в продажах, то Сандеро наоборот, но при этом смог удержаться на третьем месте.





Если говорить о Toyota, то здесь пальму первенства уверенно удерживает Toyota RAV4. Это вновь делает ее бестселлером украинского рынка и в декабре. Далее по позициям – Land Cruiser Prado и Camry.





Третье место, как и прогнозировал “Автоцентр” очень уверенно заняла Skoda. Абсолютно ожидаемо лидером продаж у чешского бренда стала модель Octavia. Несмотря на то, что прошлое поколение Octavia A7 еще продается, новая Octavia A8 все больше и больше набирает популярность. Интересно будет наблюдать, сможет ли она в 2021 году догнать лидеров рынка? Но так или иначе, популярная модель сможет усилить позиции Skoda на украинском рынке. На втором месте Skoda Kodiaq, а на третьем – Scala. В продажах этой модели свою роль сыграла крупная закупка одной из служб такси.





У KIA все без перемен. Четвертое место по итогам декабря и более полусотни проданных автомобилей, большая часть из которых Sportage. Такая цифра позволяет модели уверенно держаться в лидерах продаж уже который месяц подряд.





И если первые четыре места были вполне прогнозируемы, то за остальные позиции велась довольно интересная борьба. Так, например, ТОП-5 в декабре замкнула марка Hyundai, выборов это место у Suzuki. У корейского бренда в лидерах кроссовер Hyundai Tucson. Речь идет о модели прошлого поколения, потому как новый Tucson уже анонсирован, но его продажи еще не начались. Седаны Accent и Elantra продаются заметно скромнее. Стоит отметить, что модельный ряд Hyundai обновился, появились новые кроссоверы Venue и Palisade, обновленный Santa Fe и седан Accent, а также новая Elantra. При выгодном ценовом позиционировании этот бренд может хорошо показать себя в 2021 году.





Успех Suzuki объясняется хорошим приростом продаж модели Vitara. За SX4 кошельком проголосовали 107 покупателей, а за Jimny – 36.





Peugeot немного нарастил продажи и занял 7 строчку рейтинга продаж декабря. Тройка лидеров этого французского бренда такая же, как и в ноябре. Это модели Rifter , Boxer и 301. Но вскоре третье место может поменяться и его займет кроссовер 2008.





В первую десятку лидеров вошли также Nissan – здесь сыграло роль хорошее предложение на модель Qashqai, и Volkswagen, у которых лидер Touareg.





Из прорывов месяца стоит отметить китайский бренд Chery, у которого одинаково хорошо продавались модели Tiggo 2 и Tiggo 4, а также новинка под суббрендом Jetour X70.





Ниже десятка лучших моделей по продажам в декабре, и интересно заметить, что первые шесть мест остались неизменными с ноября:





Toyota RAV4

Renault Duster

KIA Sportage

Renault Logan

Toyota Land Cruiser Prado

Renault Sandero

Suzuki Vitara

Skoda Octavia

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson



