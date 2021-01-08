Mazda возвращается к роторно-поршневым двигателям

Дело в том, что роторно-поршневый двигатель установят на электрокроссовер Mazda MX-30. Он не будет вращать колеса, а станет генератором, питающим электромотор. Подобную схему ранее применяли в BMW i3 и Chevrolet Volt.





Таким образом, запас хода Mazda MX-30 вырастет вдвое – с 200 до 400 км. К тому же, двигатель Ванкеля компактный и легкий – он не займет много места. Новая версия электрокара будет предложена в 2022 году.





Новая Mazda MX-30 является одним из самых доступных электрокроссоверов на европейском рынке – стоит от 27,4 тыс. евро. Помимо 143-сильной электрической версии также существует 150-сильный гибридный вариант.





Напомним, Mazda выпускает модели с двигателем Ванкеля с 1967 года. Последним таким авто было купе Mazda RX-8, снятое с производства в 2012 году. К слову, именно у RX-8 позаимствовали схему дверей для Mazda MX-30.



