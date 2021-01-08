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АвтоМото
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8 января 21, 10:28
Mazda возвращается к роторно-поршневым двигателям
Mazda
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Mazda снова выпустит модель с роторно-поршневым двигателем Ванкеля. Однако, она будет совсем не такой, как все ее предшественники.
Дело в том, что роторно-поршневый двигатель установят на электрокроссовер Mazda MX-30. Он не будет вращать колеса, а станет генератором, питающим электромотор. Подобную схему ранее применяли в BMW i3 и Chevrolet Volt.

Таким образом, запас хода Mazda MX-30 вырастет вдвое – с 200 до 400 км. К тому же, двигатель Ванкеля компактный и легкий – он не займет много места. Новая версия электрокара будет предложена в 2022 году.

Новая Mazda MX-30 является одним из самых доступных электрокроссоверов на европейском рынке – стоит от 27,4 тыс. евро. Помимо 143-сильной электрической версии также существует 150-сильный гибридный вариант.

Напомним, Mazda выпускает модели с двигателем Ванкеля с 1967 года. Последним таким авто было купе Mazda RX-8, снятое с производства в 2012 году. К слову, именно у RX-8 позаимствовали схему дверей для Mazda MX-30.

Источник: https://kurs.com.ua/
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