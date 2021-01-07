Новый кроссовер Geely показали на фото

Ранее в сети уже появлялись фото закамуфлированного автомобиля, но в этот раз новинка предстала во всей красе.





Как видно на фото, серийный китайский кроссовер получит строгий кузов и классические пропорции. Во внешности новинки будут преобладать простые линии. Акцентом на передней части станет пятиугольная решетка с вертикальными зубьями. Кроме нее внимание привлекает огромный воздухозаборник в переднем бампере и светодиодные фары. Благодаря этому автомобиль напоминает Volvo XC90.





В настоящее время платформу СMA используют модели таких производителей как Volvo, Geely, Lynk & Co и Polestar. Ее базовая конфигурация предусматривает использование 1,5-литровых бензиновых моторов. Платформа также «заточена» под электрокары и гибриды.





Ожидается, что Geely KX11 представят весной. Скорее всего, новый кроссовер Джили получит более звучное и запоминающееся имя вместо безликого индекса.



















