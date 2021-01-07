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АвтоМото
Новости
7 января 21, 12:44
Новый кроссовер Geely показали на фото
кроссовер Geely
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Новой моделью на платформе Volvo CMA станет кроссовер Geely c заводским индексом KX11.
Ранее в сети уже появлялись фото закамуфлированного автомобиля, но в этот раз новинка предстала во всей красе.

Как видно на фото, серийный китайский кроссовер получит строгий кузов и классические пропорции. Во внешности новинки будут преобладать простые линии. Акцентом на передней части станет пятиугольная решетка с вертикальными зубьями. Кроме нее внимание привлекает огромный воздухозаборник в переднем бампере и светодиодные фары. Благодаря этому автомобиль напоминает Volvo XC90.

В настоящее время платформу СMA используют модели таких производителей как Volvo, Geely, Lynk & Co и Polestar. Ее базовая конфигурация предусматривает использование 1,5-литровых бензиновых моторов. Платформа также «заточена» под электрокары и гибриды.

Ожидается, что Geely KX11 представят весной. Скорее всего, новый кроссовер Джили получит более звучное и запоминающееся имя вместо безликого индекса.





Источник: https://newsyou.info/
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