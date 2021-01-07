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АвтоМото
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7 января 21, 12:42
Десятка самых провальных автомобилей на рынке
Buick Regal TourX
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Специалисты собрали десятку автомобилей, которые пришлось снять с продажи в США.
Не всегда передовые технологии, мощные моторы и удачная компоновка автомобиля приводят к его коммерческому успеху.

Специалисты выбрали десять моделей, которые должны были стать лидерами рынка, но не стали.

Первым автомобилем из списка стал Buick Regal TourX, который должен был стать американским ответом японской Subaru Outback и немецкому Audi Allroad.

Следующим в списке стал Cadillac CT6, который уже в 2018 году оснащался системой полуавтономного вождения, но так и не снискал популярности. Далее идёт Cadillac CTS-V Wagon — 556-сильный универсал с механической КПП и задним приводом.

Кроме того в списке оказался Chevrolet Impala 10-го поколения — роскошный и комфортный седан, который никто не стал покупать.

Chevrolet SS с 8-цилиндровым мотором и механикой, но внешним видом недорогой Chevrolet Malibu, не стал бестселлером марки. Далее идёт хардкорный Dodge Viper ACR, который в своё время проехал Северную Петлю Нюрбургринга менее чем за 7 минут был «похоронен» изменившимися правилами сертификации дорожных моделей.

Помимо вышеперечисленных автомобилей в списке оказались Ford Focus RS, Ford Fusion Sport, Lincoln Continental Coach Door и Chevrolet Corvette C7.

Источник: https://avtodream.org/
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