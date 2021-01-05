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АвтоМото
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5 января 21, 11:07
Водителей предупредили о тумане и дождях в шести областях
туман
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Сегодня на севере и в центральной Украине наблюдается туман, а в шести областях и на перевалах – дождь. Проезд основными дорогами обеспечен.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Небольшой дождь пойдет в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Киевской области, на севере и центре страны местами туман.

«Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог дождь. Состояние покрытия мокрое», – сообщили в агентстве.

На дорогах государственного значения, как указано, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Напомним, синоптики прогнозируют на Рождество резкое похолодание в Украине.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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