Водителей предупредили о тумане и дождях в шести областях

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.





Небольшой дождь пойдет в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Киевской области, на севере и центре страны местами туман.





«Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог дождь. Состояние покрытия мокрое», – сообщили в агентстве.





На дорогах государственного значения, как указано, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.





Напомним, синоптики прогнозируют на Рождество резкое похолодание в Украине.



