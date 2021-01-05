Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.71
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
5 января 21, 11:04
Toyota может выпустить удлиненную версию Highlander
Highlander
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Toyota может выпустить удлиненную модификацию кроссовера Highlander. Новинка получит название Grand Highlander, такую информацию накануне опубликовал портал motor1.
Эксперты издания отмечают, что места для пассажиров третьего ряда в стандартном Highlander достаточно мало, а о вместимости багажника и говорить не приходится.

Именно поэтому японский концерн рассматривает возможность производства внедорожника с увеличенной колесной базой.

Напомним, стандартный Highlander четвертой генерации базируется на модульной архитектуре TNGA. Длина кросса - 4 966 мм, ширина - 1 930 мм, высота - 1 755 мм, расстояние между осями достигает 2 850 мм.

Кросс отличается от предшественника перенастроенной подвеской, улучшенной шумоизоляцией, "умной" системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, а также электронным селектором режимов работы трансмиссии Multi-Terrain Select.

В качестве силового агрегата для Highlander предлагается бензиновый V6 объемом 3,5 литра, мощность которого для РФ уменьшена до 249 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой АКПП.

Источник: https://avtodream.org/
Ещё по теме:
Задержана ОПГ, занимавшаяся угоном элитных автомобилей
Представлены ТОП-10 лучших б/у кроссоверов в Украине
Peugeot объявил цены на новые внедорожники - 3008 и 5008
Новый Citroen C5 будет похож на кроссовер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Водителей предупредили о тумане и дождях в шести областях
noimageGeneral Motors ликвидировал известную марку
noimageКакие авто чаще всего становились целью угонщиков в 2020
Лента новостей