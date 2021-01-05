Toyota может выпустить удлиненную версию Highlander

Эксперты издания отмечают, что места для пассажиров третьего ряда в стандартном Highlander достаточно мало, а о вместимости багажника и говорить не приходится.





Именно поэтому японский концерн рассматривает возможность производства внедорожника с увеличенной колесной базой.





Напомним, стандартный Highlander четвертой генерации базируется на модульной архитектуре TNGA. Длина кросса - 4 966 мм, ширина - 1 930 мм, высота - 1 755 мм, расстояние между осями достигает 2 850 мм.





Кросс отличается от предшественника перенастроенной подвеской, улучшенной шумоизоляцией, "умной" системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, а также электронным селектором режимов работы трансмиссии Multi-Terrain Select.





В качестве силового агрегата для Highlander предлагается бензиновый V6 объемом 3,5 литра, мощность которого для РФ уменьшена до 249 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой АКПП.



