Какие авто чаще всего становились целью угонщиков в 2020

Согласно данным правоохранительных органов, вкусы автоворов изменились за последние годы, передаёт Avtosota. Если раньше, в основном, угоняли транспортные средства отечественного производства, то теперь у преступников в тренде иномарки.





ТОП-10 марок автомобилей, которые угоняли в 2020 году:





Toyota;

Lexus;

Hyundai;

KIA;

Mazda;

Honda;

BMW;

Land Rover;

Porsche;

Audi.





В рейтинге не осталось и следа отечественных машин ЗАЗ, ВАЗ или LADA. Тогда как еще несколько лет назад они были лидерами в сфере автопреступлений.



