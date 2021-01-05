Какие авто чаще всего становились целью угонщиков в 2020

Согласно данным правоохранительных органов, вкусы автоворов изменились за последние годы, передаёт Avtosota. Если раньше, в основном, угоняли транспортные средства отечественного производства, то теперь у преступников в тренде иномарки.
ТОП-10 марок автомобилей, которые угоняли в 2020 году:
Toyota;
Lexus;
Hyundai;
KIA;
Mazda;
Honda;
BMW;
Land Rover;
Porsche;
Audi.
В рейтинге не осталось и следа отечественных машин ЗАЗ, ВАЗ или LADA. Тогда как еще несколько лет назад они были лидерами в сфере автопреступлений.