Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.71
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
5 января 21, 10:59
Какие авто чаще всего становились целью угонщиков в 2020
Toyota
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обычно в Украине крадут авто с целью разбора на запчасти (недорогой сегмент), или же для перепродажи по заказу конкретных лиц (элитные дорогие автомобили).
Согласно данным правоохранительных органов, вкусы автоворов изменились за последние годы, передаёт Avtosota. Если раньше, в основном, угоняли транспортные средства отечественного производства, то теперь у преступников в тренде иномарки.

ТОП-10 марок автомобилей, которые угоняли в 2020 году:

Toyota;
Lexus;
Hyundai;
KIA;
Mazda;
Honda;
BMW;
Land Rover;
Porsche;
Audi.

В рейтинге не осталось и следа отечественных машин ЗАЗ, ВАЗ или LADA. Тогда как еще несколько лет назад они были лидерами в сфере автопреступлений.

Источник: https://autotheme.info/
Ещё по теме:
Средний возраст «евроблях» в Украине
Самые популярные автомобили в Киеве за 2020 год
Список новых авто, которые в Украине дешевле, чем в ЕС
Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Водителей предупредили о тумане и дождях в шести областях
noimageToyota может выпустить удлиненную версию Highlander
noimageGeneral Motors ликвидировал известную марку
Лента новостей