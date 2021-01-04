В Украине продают очень необычный универсал Audi

Автомобиль переделали в крутую карету скорой помощи.





Необычный тюнинг Ауди А6 выполнили в Германии. В салоне установлены аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аспиратор, запас кислорода 10л, сумка-укладка. Также предусмотрены два аккумулятора, спецсигналы и сирена.













Кроме того, комплектация Audi A6 включает пневмоподвеску, ксенон и телефон и даже литые диски поставили. А 2,0-литровый турбодизель недавно заменили. За авто скорой помощи с пробегом 224 тыс. км просят 18 500 долларов.



















