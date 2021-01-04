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АвтоМото
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4 января 21, 12:42
В Украине продают очень необычный универсал Audi
Ауди А6
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В Кременчуке (Полтавская область) выставлен на продажу нестандартный универсал Audi A6 2010 года.
Автомобиль переделали в крутую карету скорой помощи.

Необычный тюнинг Ауди А6 выполнили в Германии. В салоне установлены аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аспиратор, запас кислорода 10л, сумка-укладка. Также предусмотрены два аккумулятора, спецсигналы и сирена.



Кроме того, комплектация Audi A6 включает пневмоподвеску, ксенон и телефон и даже литые диски поставили. А 2,0-литровый турбодизель недавно заменили. За авто скорой помощи с пробегом 224 тыс. км просят 18 500 долларов.





Источник: https://newsyou.info/
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