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4 января 21, 12:39
Tesla выпустила рекордное количество электрокаров
Tesla
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Tesla поставила почти 500 тысяч электрокаров клиентам по итогам 2020 года.
Хорошие результаты продаж позволят Tesla получить рекордную прибыль по итогам четвертого квартала и впервые завершить «в плюсе» год.

Американский производитель электромобилей Tesla отчитался о поставках за четвертый квартал 2020 финансового года и за весь год в целом. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, по итогам года компания Илона Маска произвела рекордные 509 737 автомобилей, из которых 499 550 были доставлены клиентам. То есть годовой план о поставках в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто) Tesla выполнила.

В четвертом квартале Tesla выпустила 179 757 электромобилей, а поставки составили рекордные 180 570.

В том числе за этот период было произведено 16097 машин Model S и X, а также 163 660 Model 3 и Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 18 920 и 161 650.

Как полагают эксперты, хорошие результаты продаж позволят Tesla получить рекордную прибыль по итогам четвертого квартала и впервые завершить «в плюсе» год, сообщает The Wall Street Journal.

Хотя компания не давала официального прогноза на 2021 год, Маск в октябре говорил о том, что поставки могут составить от 840 тысяч до 1 млн электромобилей. В частности, этому будет способствовать наращивание производства на заводе в Китае.

Капитализация Tesla в 2020 году выросла в 8,4 раза и составляет $668,9 млрд. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor’s 500, в расчет которого акции компании вошли 21 декабря, прибавил за год 15,3%.

При этом с 2017 года капитализация Tesla выросла на 1400%. А состояние самого Маска оценивалось в $144,7 млрд, благодаря чему он на некоторое время вышел на второе место в рейтинге миллиардеров от Forbes.

Источник: https://newsyou.info/
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