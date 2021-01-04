Mitsubishi Evolution возвращается

Его концепт дебютировал на Токийском автосалоне 2017 года. По информации японских СМИ, рыночная премьера товарной модели состоится осенью 2021 года.





По всей вероятности, новый Mitsubishi Evolution сохранит купеобразный силуэт, эффектное оформление передней части и характерную форму оптики. При этом задние двери в стиле Rolls-Royce и по-спорткаровски заваленные стойки крыши до конвейера не дойдут.





По инсайдерской информации, Mitsubishi e-Evolution построен на CMF-EV и оснащен двухмоторной силовой установкой как у электрического кроссовера Nissan Ariya. Отдача у топовой версии электромобиля Ниссан составляет 394 л.с. и 600 Нм. Батарея на 90 кВтч обеспечивает запас хода 400 км.













Не исключено, что новый кроссовер Мицубиси выйдет на рынок именно под возрожденным именем Evolution. Несомненно, такое решение привлекло бы к автомобилю необходимое внимание.



