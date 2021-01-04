Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.95
USD
28.44
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
4 января 21, 12:34
Mitsubishi Evolution возвращается
Mitsubishi Evolution
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Mitsubishi готовит серийную версию электрического кроссовера e-Evolution.
Его концепт дебютировал на Токийском автосалоне 2017 года. По информации японских СМИ, рыночная премьера товарной модели состоится осенью 2021 года.

По всей вероятности, новый Mitsubishi Evolution сохранит купеобразный силуэт, эффектное оформление передней части и характерную форму оптики. При этом задние двери в стиле Rolls-Royce и по-спорткаровски заваленные стойки крыши до конвейера не дойдут.

По инсайдерской информации, Mitsubishi e-Evolution построен на CMF-EV и оснащен двухмоторной силовой установкой как у электрического кроссовера Nissan Ariya. Отдача у топовой версии электромобиля Ниссан составляет 394 л.с. и 600 Нм. Батарея на 90 кВтч обеспечивает запас хода 400 км.



Не исключено, что новый кроссовер Мицубиси выйдет на рынок именно под возрожденным именем Evolution. Несомненно, такое решение привлекло бы к автомобилю необходимое внимание.

Источник: https://kurs.com.ua/
Ещё по теме:
Эксклюзивный Aston Martin Concorde запущен в производство
Самые надежные модели автомобилей в мире
Ford Bronco получил красивый мягкий верх
Mercedes-AMG GT R может быть снят с производства
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине продают очень необычный универсал Audi
noimageTesla выпустила рекордное количество электрокаров
noimageВ декабре украинцы купили много новых автомобилей
Лента новостей