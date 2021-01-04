В декабре украинцы купили много новых автомобилей

В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Всего за минувший год украинские номера получили 85,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года.





При этом, в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6%), декабрь (+7%). Негативный итог формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).





По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT, 14360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Самой продаваемой моделью французской марки стал кроссовер Renault Duster — 5534 регистраций за двенадцать месяцев.





На втором месте TOYOTA, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% — до 13315 штук. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV4, в активе которого 5689 регистраций.





Третий результат у Kia — 6089 шт. (-20% к 2019 г.) Объемообразующей моделью в продажах марки стал Sportage, выбор на котором остановили 5043 покупателя. Четвертое место украинцы отдали SKODA, купив 5061 авто этой марки, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Лучшими продажами в линейке Шкоды отличилась Octavia — 1855 шт. Замыкает лидерскую пятерку HYUNDAI — 4031 регистрация (-21%). Лидер в продажах марки — кроссовер Tucson (2280 шт).





Также в ТОП-10 рынка 2020 года попали: NISSAN – 3834 шт. (-28%); VOLKSWAGEN – 3690 шт. (-21%); PEUGEOT – 3037 шт. (+28%); SUZUKI – 2966 шт. (+13%); MAZDA – 2844 шт. (+15%).





Абсолютным бестселлером года стал кроссовер Toyota RAV4 c показателем 5689 регистраций.



