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АвтоМото
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31 декабря 20, 11:18
В "Укравтодоре" сделали важное заявление для водителей
дорога,магистраль,автострада,
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Появилось предупреждение для водителей касаемо дождя и тумана. Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».
«По состоянию на 06-00 31.12.2020 дожди в западных областях, на остальной территории туманы. Средняя температура воздуха 3 + 5°С, на востоке 0-3°С», – сказано в сообщении.

Состояние покрытия на дорогах госзначения на большей части территории Украины является мокрым. Перевальные участки дорог столкнулись с дождями, что привело к образованию мокрого покрытия.

Показатели на столбиках термометров колеблются от +1 до +5 градусов. На дорогах госзначения обрабатывают дорожное покрытие (спуски, подъёмы, мосты и скруглённые участки) с помощью противогололёдных материалов.

«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 59 единиц техники и 111 рабочих», – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что во время этого Нового года специалисты ждут больше весеннюю, чем зимнюю погоду. Некоторые области сегодня, 31 декабря, в дневную пору застанут до +15 градусов, а уже завтра украинцы могут столкнуться не с долгожданным снегом, а с дождём.

Если отталкиваться от сведений синоптика Наталки Диденко, коими она поделилась в своём Facebook, то температура воздуха почти по всей Украине 31 декабря и 1 января будет от +4 до +10 градусов. Правда, в восточных регионах такая тёплая погода не ожидается, ибо там прогнозируют в дневную пору от +1 до +4 градусов, а в ночную – от 0 до +3 градусов.

В тот же момент южные регионы застанут на столбиках термометров от +7 до +12 градусов, а жители Крымского полуострова – от +12 до +15 градусов. В западных регионах несущественно снизится температура и может даже появиться снег.

Источник: https://top.hyser.com.ua/
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