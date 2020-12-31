В "Укравтодоре" сделали важное заявление для водителей

«По состоянию на 06-00 31.12.2020 дожди в западных областях, на остальной территории туманы. Средняя температура воздуха 3 + 5°С, на востоке 0-3°С», – сказано в сообщении.





Состояние покрытия на дорогах госзначения на большей части территории Украины является мокрым. Перевальные участки дорог столкнулись с дождями, что привело к образованию мокрого покрытия.





Показатели на столбиках термометров колеблются от +1 до +5 градусов. На дорогах госзначения обрабатывают дорожное покрытие (спуски, подъёмы, мосты и скруглённые участки) с помощью противогололёдных материалов.





«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 59 единиц техники и 111 рабочих», – сообщили в пресс-службе.





Отметим, что во время этого Нового года специалисты ждут больше весеннюю, чем зимнюю погоду. Некоторые области сегодня, 31 декабря, в дневную пору застанут до +15 градусов, а уже завтра украинцы могут столкнуться не с долгожданным снегом, а с дождём.





Если отталкиваться от сведений синоптика Наталки Диденко, коими она поделилась в своём Facebook, то температура воздуха почти по всей Украине 31 декабря и 1 января будет от +4 до +10 градусов. Правда, в восточных регионах такая тёплая погода не ожидается, ибо там прогнозируют в дневную пору от +1 до +4 градусов, а в ночную – от 0 до +3 градусов.





В тот же момент южные регионы застанут на столбиках термометров от +7 до +12 градусов, а жители Крымского полуострова – от +12 до +15 градусов. В западных регионах несущественно снизится температура и может даже появиться снег.



