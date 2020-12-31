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АвтоМото
Новости
31 декабря 20, 11:13
Toyota представила самый дешевый электрокар
C+pod
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Автомобиль может проезжать на одном заряде 150 километров.
Слухи о том, что Toyota готовится к запуску в Японии сверхкомпактного и дешевого электрокара подтвердились. Производитель представил двухместную модель C+pod, предназначенную для корпоративных клиентов и государственных служащих.

Это действительно очень маленькая машина длиной 2490 мм, высотой 1550 мм и шириной всего 1290 мм. Ширина двухместного салона при этом всего 1100 мм, то есть габаритным людям даже вдвоем там будет довольно стеснительно.



В движение компактный электрокар приводится электромотором мощностью всего 12,5 л.с. Не удивительно, что его максимальная скорость составляет всего 60 километров в час, то есть у машины сугубо городское предназначение.



Емкость тяговой батареи составляет 9,06 киловатт-часа. Обычно такие батареи ставят разве что на мотоциклы. Производитель, однако, уверяет, что на одном заряде можно проехать до 150 километров. Это звучит очень амбициозно, так как, например, двухместный электрокар Smart с батареей на 16,5 киловатт-часов по уверению производителя проезжает 158 километров, а по данным американского государственного агентства EPA всего 101 километра.



Главным преимуществом C+pod должна стать цена. В Японии за машину просят 1 миллион 650 тысяч йен, что на момент написания заметки соответствовало 15 тысячам 945 долларам без учета государственных субсидий. Для сравнения в Китае концерн GM совместно с местным автопроизводителем SIAC выпускает и продает четырехместный электромобиль Wuling Hongguang, который превосходит Toyota по характеристикам и стоит менее 5 тысяч долларов.



Правда, у Toyota есть преимущество в виде внимания к безопасности машины. Так, уже в базовой комплектации она оснащается системой предотвращения столкновений. К тому же продавать C+pod за пределами Японии концерн пока не планирует.



Источник: https://newsyou.info/
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