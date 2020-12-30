Subaru представляет новый BRZ Super GT Racer

Готовый к соревнованиям в классе Super GT300, гоночный автомобиль отличается агрессивным экстерьером с утками и передним сплиттером. Модель также оснастили новым передним бампером, вентилируемым капотом и желтыми фарами. На этом изменения не заканчиваются, так как у гоночного автомобиля имеется широкофюзеляжный комплект и легкие окна. Мы также можем увидеть минималистичные зеркала и что-то вроде аварийного люка на крыше.













В то время как задняя часть черпает вдохновение из дорожного BRZ, она гораздо более экстремальна, поскольку можно увидеть двухуровневый диффузор и массивное заднее крыло. Другие примечательные особенности включают легкие колеса BBS и панели кузова из углеродного волокна.













На данный момент мало что известно о гоночном автомобиле, но BRZ 2022 поступит в продажу в США следующей осенью и будет оснащен атмосферным 2,4-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем, который развивает 228 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Он может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с дополнительной шестиступенчатой автоматической коробкой передач с новым спортивным режимом. Независимо от того, какая коробка передач выбрана, обе передают мощность на задние колеса через дифференциал повышенного трения.













Помимо новой трансмиссии и улучшенного стиля, 2022 BRZ имеет более жесткое шасси, заимствованное у Subaru Global Platform. Модель также отличается облегченной конструкцией, поскольку в передних крыльях, крыше и капоте используется алюминий. Благодаря такой ориентации купе будет весить менее 1315 кг.







