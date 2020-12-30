Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
30 декабря 20, 12:20
Subaru представляет новый BRZ Super GT Racer
BRZ Super GT Racer
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Subaru представила обновленный BRZ в ноябре, а теперь компания презентовала новый гоночный вариант в Японии.
Готовый к соревнованиям в классе Super GT300, гоночный автомобиль отличается агрессивным экстерьером с утками и передним сплиттером. Модель также оснастили новым передним бампером, вентилируемым капотом и желтыми фарами. На этом изменения не заканчиваются, так как у гоночного автомобиля имеется широкофюзеляжный комплект и легкие окна. Мы также можем увидеть минималистичные зеркала и что-то вроде аварийного люка на крыше.



В то время как задняя часть черпает вдохновение из дорожного BRZ, она гораздо более экстремальна, поскольку можно увидеть двухуровневый диффузор и массивное заднее крыло. Другие примечательные особенности включают легкие колеса BBS и панели кузова из углеродного волокна.



На данный момент мало что известно о гоночном автомобиле, но BRZ 2022 поступит в продажу в США следующей осенью и будет оснащен атмосферным 2,4-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем, который развивает 228 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Он может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с дополнительной шестиступенчатой автоматической коробкой передач с новым спортивным режимом. Независимо от того, какая коробка передач выбрана, обе передают мощность на задние колеса через дифференциал повышенного трения.



Помимо новой трансмиссии и улучшенного стиля, 2022 BRZ имеет более жесткое шасси, заимствованное у Subaru Global Platform. Модель также отличается облегченной конструкцией, поскольку в передних крыльях, крыше и капоте используется алюминий. Благодаря такой ориентации купе будет весить менее 1315 кг.



Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Ford Mondeo нового поколения оборудуют автотормозом
Excalibur:Toyota представила самый престижный «Крузак». фото
Автошоу в Токио 2017: главные новинки (Фото, Видео)
Honda отзывает почти 1 млн микроавтобусов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Укртелеком: сеть зарядных станций для электромобилей
noimageВо Львовской области работают камеры фиксации нарушений ПДД
noimageИзменили правила для получения компенсации в результате ДТП
Лента новостей