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30 декабря 20, 12:18
Укртелеком: сеть зарядных станций для электромобилей
зарядная станция
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В рамках пилотного проекта в январе установят 50 зарядок в Киеве и пригородах.
"Укртелеком" с 1 января начнет предоставлять услугу подзарядки личного электротранспорта UTrecharge. Как говорится в сообщении компании, Киеве и его пригородах установлено уже 11 зарядных станций.

Всего же в рамках пилотного проекта до конца января будет установлено 50 таких станций в Киеве, Ирпене, Ворзеле, Буче, Вышгороде и Борисполе.

Зарядные станции UTrecharge оборудованы двумя типами разъемов: TYPE 2 и TYPE F/SCHUKO (евро-розетка) мощностью 22 кВт и 3,5 кВт соответственно. Они позволяют заряжать электрические автомобили, велосипеды, самокаты, гироскутеры или другие приборы при условии наличия у пользователя собственного кабеля. Стоимость зарядки составит 9,90 грн за 2 кВт⋅ч.

Воспользоваться услугой можно будет после загрузки на смартфон (как на iOS, так и на Android) приложения UTrecharge. В нем клиент найдет адреса зарядных станций и другую необходимую информацию.

"Укртелеком" отмечает, что внедрение услуги является частью деятельности компании по эффективному использованию ресурсов, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

"Современное телеком-оборудование гораздо компактнее и не требует большого объема электроэнергии. Следовательно, ее избыток на модернизированных объектах теперь смогут использовать владельцы электротранспорта", — отмечается в сообщении.

Учитывая рост рынка электромобилей в Украине и, соответственно, спроса на электрические зарядные станции общего пользования, компания считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, не вредящих окружающей среде.

Источник: https://delo.ua/
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