Во Львовской области работают камеры фиксации нарушений ПДД

В Министерстве внутренних дел обнародовали первые результаты работы камер автоматической фото- и видеофиксации во Львовской области, которые начали работать сегодня, 30 декабря.





По состоянию на 10 утра на автодороге М-06 (Киев - Чоп) камеры зафиксировали:





Около города Буск (490 км + 400) - 380 нарушений;

Около села Солонка (555 км + 662) - 227 нарушений;

Около села Солонка (555 км + 730) - 220 нарушений.





«Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП», - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.



