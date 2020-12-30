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30 декабря 20, 12:15
Во Львовской области работают камеры фиксации нарушений ПДД
камера
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В МВД сообщили результаты работы камер фото- и видеофиксации на Львовщине, которые начали свою работу несколько часов тому назад.
В Министерстве внутренних дел обнародовали первые результаты работы камер автоматической фото- и видеофиксации во Львовской области, которые начали работать сегодня, 30 декабря.

По состоянию на 10 утра на автодороге М-06 (Киев - Чоп) камеры зафиксировали:

Около города Буск (490 км + 400) - 380 нарушений;
Около села Солонка (555 км + 662) - 227 нарушений;
Около села Солонка (555 км + 730) - 220 нарушений.

«Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП», - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Источник: https://sud.ua/
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