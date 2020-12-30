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АвтоМото
Новости
30 декабря 20, 12:11
Изменили правила для получения компенсации в результате ДТП
ДТП
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины перешло на электронный документооборот с аварийными комиссарами, благодаря чему выплачивать страховые компенсации станут быстрей.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Бюро.

Нужно отметить, что теперь подписание документов между Бюро и аварийными комиссарами будет проходить только в электронном формате. Другой формат подписания документов по определению обстоятельств ДТП, по которым может быть проведена выплата, не предусматривается.

Кроме того, обязательно использование электронной подписи через бесплатный сервис электронного документооборота «Вчасно».

На сколько конкретно такое нововведение поможет сократить сроки выплаты страховых компенсаций – не сообщается. Но уже хорошо, что они реально сократятся.

Источник: http://expert.in.ua/
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