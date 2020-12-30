Евробляхеров на Новый год и локдаун оставят в покое

Руководство движения "Авто Евро Сила", которое представляет интересы владельцев транспортных средств на еврономерах, договорилось в устной форме с полицейскими, что последние не будут останавливать и штрафовать водителей нерастаможенных авто с иностранной регистрацией (евробляхеров) в праздничные дни и во время жесткого карантина. Об этом 29 декабря сообщили представители движения на его Фейсбук-странице.

- На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей, – говорит глава движения Олег Ярошевич.

Правда, по словам Ярошевича, на сегодняшний день все же встречаются единичные случаи, когда правоохранители останавливают и штрафуют евробляхеров, привлекая их к ответственности. Суды, рассматривающие эти вопросы как административное правонарушение, не дают такой же гарантии, как полицейские относительно поблажек для владельцев нерастаможенных авто.

- К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем гарантии, что суды будут защищать граждан. Это происходит сегодня нередко, а особенно - в Хмельницкой области. Мы сегодня разговаривали с руководством Нацполиции, которое нам официально пообещало разобраться, кто дает такие распоряжения, - добавил Ярошевич.

Ранее предполагалось, что Кабмин рассмотрит необходимые проекты законов еще 14 января 2020 года, а парламент урегулирует этот вопрос в течение месяца. Речь идет о законопроектах №2342 и №2345, однако проекты проголосованы так и не были. Летом 2020 года "евробляхеры" опять выезжали на протесты, требуя урегулировать вопрос с доступной растаможкой, но этого до сих пор не произошло.

Ранее мы сообщали, что Нацполиция получила право привлекать к ответственности владельцев "евроблях".