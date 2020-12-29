В Украине изменили правила регистрации авто

В документе, который разместили на официальном сайте правительства, указаны все изменения в порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.





Что было разрешено:





- Регистрацию новых транспортных средств прямо в автосалонах





- Предоставление документов для перерегистрации через “электронный кабинет водителя”





- Заказ индивидуальных номерных знаков через “электронный кабинет водителя”





- Оформление договора купли-продажи с использованием сервиса “электронный кабинет водителя”





- Упрощенная регистрация транспортных средств в пользу страховой компании, за которые выплачено страхователям полная страховая сумма





- Расширен список причин для отмены проводимой государственной регистрации транспортных средств (Подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, несоответствие таможенных документов)





- На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на ПМЖ и транспортные средства, которые вывозят за границу в связи с их отчуждением, выдаются средства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца





Что запретили:





- Первую государственную регистрацию мопедов, которые были приобретены до 23 декабря 2009 без документов о праве собственности. (Такие мопеды ранее регистрировали просто по заявлению в Сервисном центре МВД).





- Запрещено выдавать номерные знаки одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств (ранее грузовой автомобиль, автомобиль и мотоцикл могли иметь одинаковый номерной знак. Это приводило к серьезным ошибкам в системе автофиксаций)





- Если перерегистрация происходит без смены собственника либо на основании свидетельства о праве на наследство, то номерные знаки могут перезакрипиты за этими транспортными средствами (ранее их меняли при каждом перерегистрации в обязательном порядке).



