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АвтоМото
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29 декабря 20, 10:53
Новый Grand Cherokee 2022 уже на дорогах
Jeep Grand Cherokee 2022
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Соперник Audi Q7 от Jeep попался на фото.
В сети появились фотографии нового внедорожника Jeep Grand Cherokee 2022. Внешне модель оказалась похожей на Grand Commander для китайского рынка и новый Jeep Grand Wagoneer. Особенно это сходство заметно в передней части кузова. В частности, у автомобилей похожая решетка с семью прорезями и фары простой строгой формы. Сзади из нового – более тонкие светодиодные фонари и новые выхлопные патрубки.

В целом стоит отметить, что силуэт нового Джип Гранд Чероки изменился, теперь SUV выглядит более «квадратным» в сравнении с предшественником. Как и базовая двухрядная модель, трехрядный Grand Cherokee будет использовать удлиненную версию платформы Alfa Romeo Giorgio, на которой построены седан Giulia и кроссовер Stelvio. Это позволит Grand Cherokee 2022 года предложить просторный салон и отточенную управляемость.



В интерьере ожидается новая мультимедийная система с большим дисплеем, цифровая приборная панель и новые отделочные материалы.



Также ожидается появление ряда силовых агрегатов. Предположительно, в моторную гамму внедорожника войдет 3,6-литровый V6 FCA, а более производительные SRT-версии получат атмосферный двигатель Hemi V8 объемом 6,2 л. Также, по слухам, у внедорожника будет версия Hellcat с турбодвигателем и подзаряжаемый гибрид. Среди соперников – Audi Q7, Mercedes GLE и BMW X5.



Источник: https://www.autocentre.ua/
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