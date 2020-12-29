Новый Grand Cherokee 2022 уже на дорогах

В сети появились фотографии нового внедорожника Jeep Grand Cherokee 2022. Внешне модель оказалась похожей на Grand Commander для китайского рынка и новый Jeep Grand Wagoneer. Особенно это сходство заметно в передней части кузова. В частности, у автомобилей похожая решетка с семью прорезями и фары простой строгой формы. Сзади из нового – более тонкие светодиодные фонари и новые выхлопные патрубки.





В целом стоит отметить, что силуэт нового Джип Гранд Чероки изменился, теперь SUV выглядит более «квадратным» в сравнении с предшественником. Как и базовая двухрядная модель, трехрядный Grand Cherokee будет использовать удлиненную версию платформы Alfa Romeo Giorgio, на которой построены седан Giulia и кроссовер Stelvio. Это позволит Grand Cherokee 2022 года предложить просторный салон и отточенную управляемость.













В интерьере ожидается новая мультимедийная система с большим дисплеем, цифровая приборная панель и новые отделочные материалы.













Также ожидается появление ряда силовых агрегатов. Предположительно, в моторную гамму внедорожника войдет 3,6-литровый V6 FCA, а более производительные SRT-версии получат атмосферный двигатель Hemi V8 объемом 6,2 л. Также, по слухам, у внедорожника будет версия Hellcat с турбодвигателем и подзаряжаемый гибрид. Среди соперников – Audi Q7, Mercedes GLE и BMW X5.











