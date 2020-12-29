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АвтоМото
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29 декабря 20, 10:48
Lamborghini Huracan превратили в 1200-сильный трек-кар
Lamborghini Huracan
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Норвежская мастерская Zyrus Engineering до последнего времени могла похвастаться лишь двумя реализованными проектами: трековым суперкаром Zyrus LP1200 R на базе Lamborghini Super Trofeo LP 640-2 и углепластиковым обвесом для Porsche Taycan.
Теперь же в портфолио фирмы появился третий — дорожная двухдверка Zyrus LP1200 Strada с отдачей 1200 лошадиных сил.

Основой Zyrus LP1200 Strada снова стал Lamborghini. Но на этот раз Huracan LP640-4 c атмосферным двигателем V10 5.2 мощностью 640 лошадиных сил (800 Нм), семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Чтобы превратить его в суперкар для трек-дней, специалистам Zyrus Engineering пришлось заменить более 600 компонентов. Плюс добавить возможность кнопкой переключаться между двумя вариантами отдачи мотора. В городском режиме купе развивает 900 сил, в трековом — 1200.



Двухдверка LP1200 Strada получила два турбокомпрессора, выпускной коллектор из жаропрочного инконеля, титановый выхлоп и полностью новый обвес. Большинство улучшений перекочевало на «Страду» с трекового Zyrus LP1200 R. Передний бампер норвежцы снабдили крупными канардами, в крыльях сделали вентиляционные прорези. Сзади появились массивный диффузор и огромное фиксированное антикрыло с двумя рабочими плоскостями. На скорости 200 километров в час оно создает прижимное усилие в две с лишним тонны. При этом весит LP1200 всего 1427 килограммов.



Начальная цена суперкара — 595 000 евро. В эту сумму также включена ознакомительная сессия на треке, во время которой будущий владелец сможет поближе познакомиться с автомобилем. На ней будут присутствовать команда Zyrus Engineering и инженеры, которые в случае чего помогут с настройкой машины и расскажут о технических нюансах проекта.

Источник: https://newsyou.info/
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