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АвтоМото
Новости
28 декабря 20, 11:16
Обновленный Peugeot 3008 добрался до Украины
Обновленный Peugeot 3008
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Обновленный кроссовер Peugeot 3008 пополнил семейство автомобилей французской марки в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Нынешняя генерация модели, представленная в 2016 году, за эти годы нашла более 800 тысяч поклонников в разных странах, в том числе, в Украине. Своеобразным подарком к Новому Году стало появление обновленной версии, претерпевшей целый ряд важных изменений в процессе плановой модернизации.

В первую очередь 3008-й получил новый фирменный облик с характерной светодиодной оптикой и ДХО, напоминающих саблезубого тигра – визитную карточку автомобилей Peugeot последних лет. Также автомобиль имеет фактурный передний бампер с большими воздухозаборниками по центру и по краям. Заднюю часть отныне украшают новые фонари с динамическими указателями поворотов. В целом, автомобиль стал выглядеть более агрессивно, чем до рестайлинга.



Первоначально новинка будет предлагаться покупателям с двумя двигателями. Это хорошо известные 2-литровые экономичные и надежные турбодизели HDi и BlueHDi. Базовая версия 2.0 HDi 150 имеет в своем арсенале 150-сильный двигатель, крутящий момент которого 370 Нм. В смешанном цикле он расходует 5,5 л на 100 км. Новое поколение мотора 2.0 BlueHDi 180 S&S развивает мощность 180 л.с., а крутящий момент достигает 400 Нм. При этом его расход на 100 км пробега – всего 4,8 л. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым классическим "автоматом" ЕАТ8.

В полностью цифровом кокпите Peugeot 3008 можно обнаружить шкалу приборов диагональю 12,3 дюйма и 8- или 10-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели (на версиях GT и GT Pack).



В зависимости от пожеланий покупателя предлагаются разнообразные материалы для отделки, включая кожу, наппу и алькантару. На центральной консоли есть отделение для беспроводной зарядки смартфона, а задним пассажирам предложены два USB-разъема.

Автомобиль будет доступен в Украине в четырех комплектациях: Active, Allure, GT и GT Pack. Причем каждая комплектация стала богаче предыдущей и может быть дополнена опциями по желанию покупателя.



Стоимость новинки стартует с отметки 849300 грн за версию 2.0 HDi 150 в исполнении Active, а самая насыщенная опциями версия 2.0 BlueHDi 180 S&S в комплектации GT Pack – от 1144900 грн.

Источник: https://www.obozrevatel.com/
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