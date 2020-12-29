В Украину могут хлынуть б/у авто из Европы

Ожидается, что в ближайшее время в Украину могут хлынуть подержанные автомобили из ЕС. Дело в том, что в 2025 году в Евросоюзе вступит в силу новый экологический стандарт для авто с двигателями внутреннего сгорания — Евро-7. Не все машины ему соответствуют, поэтому очевидно, что владельцы будут пытаться поскорее их продать в другие страны, передает mmr.net.ua.





Еще спустя несколько лет (после 2025-го года) планируют ввести стандарт Евро-7В – он гораздо строже.





Новые стандарты пока на стадии разработки, но предварительные данные по ним уже есть. Известно, что Евро-7А сократит уровень выбросов СО2 на 66% и азота – на 50%, по сравнению со стандартом Евро-6Д.





В Европе многие автопроизводители намерены отказаться от выпуска автомобилей с ДВС и перейти на электрокары.



