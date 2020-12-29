Кроссовер Jaguar J-Pace сможет конкурировать с Tesla Model X

Будущий кроссовер J-Pace от Jaguar не получит силового агрегата внутреннего сгорания.





Флагман кроссоверной линейки британского бренда не будет гибридным, как ожидалось ранее — теперь новинка станет как конкурент американскому электрокроссоверу Tesla Model X, так что тоже получит чисто электрический двигатель.





Все другие варианты исключены. Полноразмерный вседорожник построят на «тележке» MLA от будущего представительского седана XJ.





Ценник Tesla Model X в США стартует с 74 690 долларов, а топовая вариация обойдётся в 94 690 долларов. Возможно, J-Pace будет следовать примерно аналогичной ценовой политике, однако скорее всего базовый ценник будет всё же чуть ниже.





Причем меньший по размеру I-Pace начинается с 69 850 долларов. Jaguar будет отличаться более консервативным стилем, чем Tesla, однако конкурировать с динамическими характеристиками Model X будет довольно сложно. Jaguar J-Pace может дебютировать уже в 2021 году.



