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АвтоМото
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28 декабря 20, 11:07
На дорогах Украины добавилось камер автофиксации нарушений
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На территории Львовской области будет действовать система автоматической фото и видеофиксации нарушения ПДД.
Об этом сообщил заместитель руководителя патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, пишет «Апостроф».

Сообщается, что с 30 декабря 2020 года на автодороге М-06 (Киев — Чоп) будут работать три камеры видеонаблюдения, они контролируют соблюдение требований дорожного движения.



Первая камера была установлена на трассе 490 км + 400, неподалеку от Буска, вторая — на трассе 555 км + 662, недалеко от населенного пункта Солонка. Третью камеру установят на трассе 555 км + 730.



По словам представителя патрульной полиции, места для размещения камер были выбраны неслучайно. Дело в том, что именно на этих трех трассах наблюдается наибольшее количество нарушений, которые в итоге приводят к ЧС и авариям. Когда патрульная служба запустила камеры в столице Украины и Киевской области, было зафиксировано 57 880 случаев нарушения скорости. На данный момент известно, что цифра уменьшилась в пять раз, а количество ДТП — в три раза в местах, где были установлены камеры.

Алексей Билошицкий напомнил, что 45 камер, которые находятся в украинской столице и Киевской области, фиксируют правонарушения в автоматическом режиме.

Источник: https://autotheme.info/
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