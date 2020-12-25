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АвтоМото
Новости
25 декабря 20, 11:59
Украинские патрульные получили новые полномочия на дорогах
патрульная полиция
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В распоряжении украинских правоохранителей появились дорожные авто-лаборатории.
С их помощью можно будет контролировать качество дорог и помогать на местах аварий. Об этом рассказал первый замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook, передаёт NewsOne.

Он отметил, что 30 лабораторий оснащены современным оборудованием, с помощью которого инспекторы смогут проверять:

— ровность проезжей части;
— коэффициент сцепления;
— уклоны дороги;
— световозвращательную способность дорожной разметки;
— освещение и яркость дорожных знаков и покрытия дороги.



Билошицкий добавил, что лаборатории также будут приезжать на места ДТП и проверять соответствие технического состояния дорожных знаков требованиям законодательства.

Если правоохранители выявят какие-либо проблемы в эксплуатационном содержание улично-путевой сети, то будут заполнять акты и выдавать предписания ответственным лицам, которые должны будут устранить недостатки.



В случае нарушения правил, норм и стандартов содержания дорог и улиц, непринятия мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на дорогах и улицах патрульные притянут виновных лиц к административной ответственности по ст.140 КУоАП.

Источник: https://autotheme.info/
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