Украинские патрульные получили новые полномочия на дорогах

С их помощью можно будет контролировать качество дорог и помогать на местах аварий. Об этом рассказал первый замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook, передаёт NewsOne.





Он отметил, что 30 лабораторий оснащены современным оборудованием, с помощью которого инспекторы смогут проверять:





— ровность проезжей части;

— коэффициент сцепления;

— уклоны дороги;

— световозвращательную способность дорожной разметки;

— освещение и яркость дорожных знаков и покрытия дороги.













Билошицкий добавил, что лаборатории также будут приезжать на места ДТП и проверять соответствие технического состояния дорожных знаков требованиям законодательства.





Если правоохранители выявят какие-либо проблемы в эксплуатационном содержание улично-путевой сети, то будут заполнять акты и выдавать предписания ответственным лицам, которые должны будут устранить недостатки.













В случае нарушения правил, норм и стандартов содержания дорог и улиц, непринятия мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на дорогах и улицах патрульные притянут виновных лиц к административной ответственности по ст.140 КУоАП.



