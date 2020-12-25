Трассы в Днепропетровском регионе станут платными: тарифы

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, передает "Днепр Оперативный".





Кабмин установил максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, которые построены на условиях концессии. Согласно постановлению, ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:





для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей — 0,023 евро;

для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн — 0,023 евро;

для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн — 0,045 евро;

для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн — 0,133 евро.





Напомним, Центр транспортных стратегий ранее назвал 6 маршрутов, которые станут первыми в рамках программы государственно-частного партнерства:





участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

часть дороги М-06 от Киева до Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);

часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.



