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25 декабря 20, 11:52
Трассы в Днепропетровском регионе станут платными: тарифы
трасса
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Кабинет министров Украины принял решение о том, что трассы от Днепра до Кривого Рога и Николаева, а также Харьков-Днепр-Запорожье станут платными.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, передает "Днепр Оперативный".

Кабмин установил максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, которые построены на условиях концессии. Согласно постановлению, ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей — 0,023 евро;
для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн — 0,023 евро;
для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн — 0,045 евро;
для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн — 0,133 евро.

Напомним, Центр транспортных стратегий ранее назвал 6 маршрутов, которые станут первыми в рамках программы государственно-частного партнерства:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
часть дороги М-06 от Киева до Ровно;
маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
маршрут Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);
маршрут Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);
часть дороги М-14 от Херсона до Николаева.

Источник: https://dnepr.express/
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