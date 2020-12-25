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АвтоМото
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25 декабря 20, 11:50
10 самых экономичных бензиновых автомобилей
бензин
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Эксперты определили самые экономичные бензиновые автомобили.
Топ популярных моделей машин, которые радуют своей экономичностью:

KIA Picanto

Первый в рейтинге пятидверный хэтчбек KIA Picanto. В стандартной комплектации доступен двигатель объемом 1,0 л мощностью 67 л. с. Расход топлива варьируется от 4,3 до 5,8 литра на сотню пробега.

Chevrolet Spark

Второе место в списке занимает компактное и экономичное авто с расходом около 6 литров топлива на 100 км по трассе. В городе же показатель повышается до 7,9 л на сотню. Объем двигателя этой модели - 1,2 л при мощности 82 л. с.

Ford Fiesta

Эта модель автомобиля гармонично соединила в себе лаконичный дизайн, маневренность и экономичность. При мощности 105 лошадиных сил объем двигателя равен 1,6 л. Расход топлива по городу - 8,4 л.

Peugeot 208

В зависимости от модификации, такие автомобили обладают мощностью от 70 до 130 л. с. при неизменном объеме 1,2 л. На 100 км дороги в сложных условиях и при частых остановках в городе авто расходует 5,9 - 7,5 л бензина.

Mitsubishi Mirage

Экономичный бензиновый автомобиль-хэтчбек имеет объем двигателя 1,2 л и мощность 78 л. с. На преодоление 100 км пути потребуется от 6,5 до 7 литров в условиях города.

Skoda Fabia

Городской хэтчбек с мотором на 1,2 л и мощностью 70 л. с. Машина расходует 5,5 л топлива в условиях города. Для модели с объемом двигателя 1,6 л и мощностью 105 лошадиных сил. Чтобы проехать сотню километров, нужно заправить всего 7,5 л.

Volkswagen Golf

Это линейка иномарок с моторами от 1 до 2 литров. Имеют под капотом от 90 до 150 «лошадок». Потребление топлива варьируется от 5,5 до 6,7 л на сотню.

Seat Leon

Легковые автомобили Seat Leon третьего поколения, по сравнению с моделями первого поколения, имеют больше преимуществ по экономичности. Расход топлива на 100 км уменьшились почти в два раза. Теперь авто с объемом 1,8 л расходует 7,1 литра вместо 12 литров на 100 км. При этом значительно увеличилась мощность - с 125 до 180 л. с.

Opel Corsa

Экономичный бензиновый автомобиль с силовыми агрегатами на 1000 куб. см и мощностью 65 л. с. расходует всего 5 л топлива. Для модели с 1,6-литровым двигателем этот показатель составляет 7,9 л, при повышении мощности до 150 л. с.

Smart ForTwo

Отдельно стоит выделить маленький автомобиль Smart FourTwo. Он оснащен бензиновым силовым агрегатом на 900 куб. см и мощностью 90 л. с. Аппетиты «малыша» ограничены 4,3 - 4,6 литрами на 100 км в условиях города. Этот автомобиль не предназначен для сельской местности или дорог с плохим покрытием.

Источник: https://sud.ua/
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