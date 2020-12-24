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АвтоМото
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24 декабря 20, 08:50
Mercedes-AMG готовит новый суперкроссовер
автомобиль
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Спортивный внедорожник займет место двух моделей.
Mercedes-AMG готовит совершенно новую модель на заводе в Афальтербахе. Это спортивный внедорожник с очень мощным двигателем, который выйдет в 2023 году и займет место двух нынешних спортивных моделей.

Как известно, в конце следующего года Mercedes прекратит производство суперкара AMG GT, а затем то же самое произойдет с версией 4-дверного купе AMG GT. Своим новым кроссовером бренд должен дать достойный ответ своим конкурентам, у которых есть представители этого класса.

Lamborghini предлагает Urus, а Porsche имеет в своем ассортименте сверхмощную версию Cayenne. Bentey Bentayga в версии Speed ​​- самый быстрый кроссовер на планете, поэтому Mercedes есть над чем подумать. Говорят, что BMW работает в том же направлении, предлагая X8 M, который будет очень быстрым и мощным.

Длинна будущего внедорожника Mercedes-AMG составит менее 5 метров. Согласно Motor.es, его дизайн будет в некоторой степени похож на Range Rover Velar, но в салоне будет всего 4 места.

Что касается привода, то он получит гибридную систему AMG E Performance, который будет опираться на дополнительный стартер-генератор.

Источник: https://sud.ua/
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