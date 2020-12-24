Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.60
USD
28.36
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
24 декабря 20, 08:46
С конвейера сошел последний Volkswagen e-Golf
Volkswagen e-Golf
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Volkswagen прекратила производство электрической версии хэтчбека Golf. За семь лет на двух заводах было выпущено 145 561 таких машин.
Электрический Volkswagen Golf поступил в продажу в 2014 году и изначально встал на конвейер в Вольфсбурге. С годами спрос на пятидверку увеличился и в 2017 году компания задействовала для его производства Gläserne Manufaktur (Стеклянную Мануфактуру) в Дрездене. За три года дрезденское предприятие выпустило 50 401 экземпляров e-Golf, причем в последние месяцы конвейерной жизни модели можно было записаться на экскурсию и посмотреть собственными глазами на сборку уже приобретенного автомобиля.

С прекращением выпуска e-Golf конвейер Стеклянной Мануфактуры не будет долго пустовать — завод еще летом начали переоборудовать под производство нового хэтчбека, изначально спроектированного как 100-процентный электрокар — Volkswagen ID. 3. Недавно там провели первую «свадьбу», то есть соединили кузов с шасси, а во время зимних каникул настроят оборудование для установки панорамной крыши, а также проведут адаптацию захватных устройств для установки внутренних элементов салона и сидений.



Сейчас Volkswagen ID.3 выпускают в Цвиккау. С момента выхода на европейский рынок в сентябре этого года клиентам было передано более 28 000 автомобилей. Сейчас в Германии самая дешевая версия стоит от 34 112 евро, но в первом полугодии 2021 года в продажу поступит более бюджетная комплектация с ценником менее 30 000 евро. По слухам, ID.3 может появиться и в украинских автосалонах бренда.

Источник: https://kurs.com.ua/
Ещё по теме:
Skoda раскрыла название нового серийного электромобиля
Volkswagen теряет по 2 млрд евро еженедельно — СМИ
ВИДЕО: Чудом остановили авто с потерявшим сознание водителем
Задержана ОПГ, занимавшаяся угоном элитных автомобилей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Mercedes-AMG готовит новый суперкроссовер
noimageКабмин установил цены за проезд по платным дорогам
noimageСписок новых авто, которые в Украине дешевле, чем в ЕС
Лента новостей