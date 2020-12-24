Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам

Кабинет министров Украины установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 23 декабря.





Для мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков общей массой до 3,5 тонн ставка оплаты составит 0,023 евро/км. По состоянию на 23 декабря это 80 копеек.





Для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн и автобусов на 10-29 мест установлена ставка 0,045 евро/км, то есть 1,56 гривен.





А для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн и автобусов вместительностью свыше 29 пассажиров Кабмин установил стоимость 0,133 евро/км — 4,62 гривен.





«Мы хотим привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Для этого уже разработана первая программа государственно-частного партнерства в дорожной отрасли roadppp.in.ua, в рамках которой на первом этапе мы восстановим 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. Сегодняшнее решение правительства позволит создать правовые основания для реализации таких проектов по строительству дорог на условиях концессии. Кроме того, это будет способствовать повышению заинтересованности со стороны частных инвесторов участвовать в концессионных проектах в дорожном секторе Украины», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.





Как объяснили в Кабмине, законом «О концессии» предусмотрено, что размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии, определяется концессионером в соответствии с концессионным договором. Вместе с этим стоимость не может превышать максимального размера оплаты, установленной правительством. Именно такие предельно допустимые цены и утвердил сегодня Кабинет министров.





Сейчас в Украине нет платных дорог. В будущем платной может стать еще не построенная дорога Львов - Краковец во Львовской области протяженностью 84 км. Также платной может быть новая Киевская объездная дорога, проект которой представили летом 2020 года.



