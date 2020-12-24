Список новых авто, которые в Украине дешевле, чем в ЕС

Среди украинцев очень распространено мнение, что из-за высокой стоимости растаможки транспортные средства в Украине дороже, чем в Европе.





В большей степени это касается подержанных автомобилей, так как существуют эко-стандарты, страховка и т.п. А вот новые авто в нашей стране не всегда дороже, чем в европейских странах. Некоторые, даже наоборот: ряд моделей в отечественных автосалонах даже дешевле, чем в европейских.





Издание Topgir сравнило цены популярных новых моделей в Украине и Германии. Чтобы сравнение было объективным, были выбраны авто с одинаковыми двигателями и 2020 года выпуска.





Стоит отметить, что линейка моторов на одни и те же модели в Украине и ЕС разная. Например, Toyota Camry в Европе только гибрид, а Hyundai Tucson там недоступен с популярной у нас 2,0-литровой бензиновой четверкой.





Ряд популярных моделей из топ-10 авторынка Украины по 2019:





Модель — цена в Украине — цена в Германии.





KIA Sportage, 1,6 бензин — 16 800 евро — 22 490 евро;

Toyota RAV4, 2,0 бензин — 23 657 евро — 30 690 евро;

Toyota Camry Hybrid — 37 528 евро — 39 990 евро;

Hyundai Tucson, 1,6 бензин, турбо — 26 930 евро — 33 700 евро;

Nissan Qashqai, 1,2 бензин, турбо — 18 800 евро — 21 800 евро.





Премиум-класс





BMW 320i xDrive — 33 028 евро — 43 350 евро;

BMW 520i — 39 800 евро — 49 100 евро;

BMW X5 25d — 55 020 евро — 66 700 евро;

Mercedes C180 — 31 935 евро — 34 985 евро;

Mercedes GLE 300d — 55 255 евро — 65 807 евро;

Mercedes GLS 350d — 71 916 евро — 85 923 евро;

Audi Q5 2,0 TFSI — 43 356 евро — 52 050 евро;

Audi Q7 3,0 TDI — 55 730 евро — 69 900 евро.





Итак, это тот редкий случай, когда есть смысл гнать авто не из Европы, а в Европу. Еще есть смысл гнать туда некоторые ретро-автомобили, которые в нашей стране иногда можно купить в разы дешевле, чем в Германии или других странах ЕС, где сейчас мода на олдтаймеры и янгтаймеры.



