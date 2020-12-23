Объемы восстановления дорог в Украине вырастут

Об этом заявил глава МИУ Владислав Криклий в интервью «Интерфакс-Украина».





«Планируем еще 6 800 км автодорог. Ну, и берем всегда погрешность в 5% – на огрехи в документации, вопросы Антимонопольного комитета, суды, чье-то опоздание с техникой (...) Поэтому наша цель 6 800 км, но больше 6 тыс. км должно быть сделано наверняка. То есть это в 1,5 раза больше, чем в этом году», – сказал он.





По словам министра, бюджет Украины выдержит такие объемы строительства.





«Тем более что часть ресурса будет под госгарантии привлекаться. То есть это будет непрямое бюджетное финансирование, поэтому во времени все растянется. А во-вторых, еще три года такими темпами, и у нас все дороги госзначения будут построены – международные и национальные дороги точно», – отметил Владислав Криклий.





Ранее сообщалось, что «Укравтодор» в 2020 году обновил 3926 км дорог государственного значения, что составляет 92% от плана. Также в Украине отремонтировали 85 мостов, выполнив план работ на 85%.



