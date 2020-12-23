McLaren показал самый мощный негибридный суперкар Sabre

Такая эксклюзивность позволит производителю воплотить в реальность инновации и идеи, для которых не требуется глобальная омологация.





Несмотря на то, что McLaren Special Operations не спешит делиться подробностями, внешность суперкара можно назвать запоминающейся. У McLaren Sabre выступающий нос и огромный передний сплиттер. Оригинальную внешность подчеркивают уникальные крылья и центральный плавник, «перерастающий» в большое антикрыло. Все это лаконично завершают диффузор и выхлоп посередине.













Производитель также показал салон, но единственное изображение нельзя назвать информативным. На нем видны только два кресла-ковша с красно-черной отделкой. Из материалов в интерьере преобладают углеродное волокно и алькантара.













В компании Sabre называют «самым мощным не гибридом», получившим твин-турбо V8 на 835 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Максимальная скорость новинки – 351 км/ч.













Каким окажется ценник Sabre, в McLaren не говорят. Известно лишь то, что тираж автомобиля будет ограничен.



