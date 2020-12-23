Водителей предупредили о гололедице на дорогах

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, днем в большинстве северных и центральных областей на дорогах будет гололед (І уровень опасности, желтый). В ведомстве отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.





Напомним, в среду преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Мокрым снегом сегодня укроет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.





Температура воздуха днем будет колебаться от -4 до +7, а ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.





В Киеве и области сегодня будет снег с дождем. Температура воздуха днем составит от -1 до +2, а ночью от -5 до -1.





В Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов призвали отказаться от походов в горы.



