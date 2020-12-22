Mercedes-AMG GT R может быть снят с производства

Как следует из опубликованного видеоролика, производство немецкого суперкара может прекратиться уже в 2021 году.





Автор вышеупомянутого Youtube-канала делает такие выводы, опираясь на электронное письмо, якобы отправленное дилерам Mercedes-Benz, в котором говорится, что приём заказов на AMG GT R завершится 29 декабря следующего года.





При этом в данный момент эти сведения никак официально не подтверждены немецкой компанией, так что остаётся ждать комментариев Mercedes-Benz по этому поводу.





Напомним, что Mercedes-AMG GT является двухместным, 2-дверным спортивным автомобилем, преемником Mercedes-Benz SLS AMG. Данная машина была представлена в сентябре 2014-го, однако официальный дебют состоялся в октябре того же года на Парижском автошоу.





Прежде всего, были запущены такие модификации, как GT (476 л.с., 600 Нм) и GT S (510 л.с., 650 Нм).





Помимо этого некоторое время назад сообщалось, что автопроизводитель Mercedes-Benz продемонстрировал специальную электрическую платформу для коммерческих автомобилей.





Следует подчеркнуть, что новая архитектура ляжет в основу следующей генерации eSprinter.



