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АвтоМото
Новости
22 декабря 20, 12:44
Mercedes-AMG GT R может быть снят с производства
Mercedes-AMG GT
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Сегодня, 22 декабря, агентство Motor1, ссылаясь видео на Youtube-канал Allcarnews, сообщил, что Mercedes-Benz может снять с производства AMG GT R.
Как следует из опубликованного видеоролика, производство немецкого суперкара может прекратиться уже в 2021 году.

Автор вышеупомянутого Youtube-канала делает такие выводы, опираясь на электронное письмо, якобы отправленное дилерам Mercedes-Benz, в котором говорится, что приём заказов на AMG GT R завершится 29 декабря следующего года.

При этом в данный момент эти сведения никак официально не подтверждены немецкой компанией, так что остаётся ждать комментариев Mercedes-Benz по этому поводу.

Напомним, что Mercedes-AMG GT является двухместным, 2-дверным спортивным автомобилем, преемником Mercedes-Benz SLS AMG. Данная машина была представлена в сентябре 2014-го, однако официальный дебют состоялся в октябре того же года на Парижском автошоу.

Прежде всего, были запущены такие модификации, как GT (476 л.с., 600 Нм) и GT S (510 л.с., 650 Нм).

Помимо этого некоторое время назад сообщалось, что автопроизводитель Mercedes-Benz продемонстрировал специальную электрическую платформу для коммерческих автомобилей.

Следует подчеркнуть, что новая архитектура ляжет в основу следующей генерации eSprinter.

Источник: https://avtodream.org/
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