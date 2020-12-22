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АвтоМото
Новости
22 декабря 20, 12:41
Ford Bronco получил красивый мягкий верх
Ford Bronco 2021
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Американский автопроизводитель, по всей видимости, продолжает работать над аксессуарами для возрождённого Bronco.
Напомним, фордовцы уже анонсировали солидный перечень, состоящий более чем из двух сотен самых разных позиций.

Во время тестового заезда удалось запечатлеть необычный прототип Ford Bronco 2021: он получил откидной верх в духе фастбека. Снимком делится участник форума Bronco6G. На опубликованном фото мы видим мягкий верх в спортивном стиле, который весьма удачно гармонирует как с задним стеклом, так и с боковыми стёклами.



Последние, к слову, стали более угловатыми. Что-то похожее есть у того же Jeep Wrangler. На этом подробности заканчиваются. Что касается перечня доступных заводских аксессуаров, то он был частично рассекречен.

Так, в конфигураторе уже числятся лебедка, дополнительные блоки освещения, крыши Bimini, трубчатые двери и пр.

Напомним, запуск нового Bronco отложили до лета 2021 года. Задержка поставок вызвана пандемией коронавируса.
При этом Ford выплачивает клиентам компенсацию за срыв сроков поставок.

Источник: https://newsyou.info/
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