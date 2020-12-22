Стоимость самых надежных внедорожников в Украине

Сегмент автомобилей SUV постоянно расширяется. Кроссоверов становится все больше, так же как и их фанатов. Украинский авторынок не исключение.





Эксперты назвали самые надежные внедорожники на украинском рынке и их стоимость.





Audi Q2 – достаточно новая модель компактного кроссовера. На рынке новых авто в Украине данный кроссовер больше не предлагают, а вот на вторичке его можно приобрести за 716тыс.грн. За эту цену предлагают SUV 2017 года выпуска с пробегом 78тыс.км.













Многие автомобилисты и механики называют среднеразмерный кроссовер Audi Q5 очень надежным. Новые экземпляры последней генерации обойдутся в 1,5млн.грн., а за 10-летнее авто просят 362тыс.грн.













Одна из самых надежных моделей производителя модель BMW X1 первого поколения. На вторичном рынке стоимость SUV составляет примерно 267тыс.грн.













Mazda CX-3, из сегмента компактных кроссоверов, очень популяная в Украине. За новый SUV придется заплатить почти 696тыс.грн., а за б/у автомобиль – порядка 371тыс.грн.













Mercedes GLK уже сняли с производства, а зря. Кроссовер завоевал множество автомобилистов своей надежностью. За б/у вариант просят 410тыс.грн.













Кроссовер от японского производителя Mitsubishi ASX очень популярен из-за своей надежности. Новые экземпляры стоят от 571тыс.грн., а б/у от 250тыс.грн.













Компактный кроссовер Porsche Macan стоит более 2млн.грн. за новый автомобиль, а на вторичном рынке – от 1млн.грн.











