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АвтоМото
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22 декабря 20, 12:13
Стоимость самых надежных внедорожников в Украине
BMW X1
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Все большей популярностью среди автомобилистов пользуются внедорожники.
Сегмент автомобилей SUV постоянно расширяется. Кроссоверов становится все больше, так же как и их фанатов. Украинский авторынок не исключение.

Эксперты назвали самые надежные внедорожники на украинском рынке и их стоимость.

Audi Q2 – достаточно новая модель компактного кроссовера. На рынке новых авто в Украине данный кроссовер больше не предлагают, а вот на вторичке его можно приобрести за 716тыс.грн. За эту цену предлагают SUV 2017 года выпуска с пробегом 78тыс.км.



Многие автомобилисты и механики называют среднеразмерный кроссовер Audi Q5 очень надежным. Новые экземпляры последней генерации обойдутся в 1,5млн.грн., а за 10-летнее авто просят 362тыс.грн.



Одна из самых надежных моделей производителя модель BMW X1 первого поколения. На вторичном рынке стоимость SUV составляет примерно 267тыс.грн.



Mazda CX-3, из сегмента компактных кроссоверов, очень популяная в Украине. За новый SUV придется заплатить почти 696тыс.грн., а за б/у автомобиль – порядка 371тыс.грн.



Mercedes GLK уже сняли с производства, а зря. Кроссовер завоевал множество автомобилистов своей надежностью. За б/у вариант просят 410тыс.грн.



Кроссовер от японского производителя Mitsubishi ASX очень популярен из-за своей надежности. Новые экземпляры стоят от 571тыс.грн., а б/у от 250тыс.грн.



Компактный кроссовер Porsche Macan стоит более 2млн.грн. за новый автомобиль, а на вторичном рынке – от 1млн.грн.



Источник: https://avtoblog.ua/
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