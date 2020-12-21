Самые надежные модели автомобилей в мире

Да, рейтингов существует достаточно много, и потому они могут отличаться. Но если их попробовать сопоставить, то можно выделить топ-6 самых надежных автомобилей во всем мире. И продолжив читать эту статью, удастся узнать, что же это за модели.





Сразу несколько рейтингов удается возглавить самой маленькой машине от Ауди, и зовется она Audi A1. Если говорить о малом классе, то она бесспорный лидер. Замечается тот факт, что проблем у этих автомобилей очень и очень мало, а если говорить конкретнее, то выделяют коррозию дисков и некие перекосы фар. Заглянув в статистику поломок можно узнать, что на одну тысячу таких автомобилей приходится всего лишь 5,9 поломки. И этот результат действительно впечатляет.









Audi A1

Далее идет Audi A6. Эта модель уже третий год подряд держится в лидерах посамых надежных автомобилях, которые имеют пробег до ста пятидесяти тысяч километров. На эту модель приходится всего 5,4 поломки на одну тысячу транспортных средств.













Audi A6







За ней же располагается кроссовер, именно этому автомобилю удалось достигнуть отметки в более чем триста тысяч километров, и при этом не узнать о слове поломка ничего. Это Honda CR-V. Да, в этом рейтинге автомобиль занимает третье место, но в своем классе это первая позиция, и отрыв у этой модели достаточно большой, потому навряд ли любому другому кроссоверу удастся догнать Хонду.













Honda CR-V





Что удивительно, в этот рейтинг попадает и премиум-кроссовер. Есть догадки что же это за автомобиль? Это Lexus RX. Помимо этой модели и сама марка попадает в топ три рейтинга самых надежных марок мира. Этот автомобиль считается достаточно надежным, ведь хлопот своим владельцам практически не доставляет.

















Lexus RX





Вот и добрались мы до Smart ForTwo. Да, наверное странно слышать об этом автомобиле именно в этом рейтинге. Но нет, это не ошибка и немецкий смарт действительно занимает пятую позицию в рейтинге самых надежных марок. И тут же согласны с мнением сразу несколько различных рейтингов.















Smart ForTwo



Но все же, напоследок остался самый надежный автомобиль, который возглавляет невероятное количество рейтингов, и практически все они твердят о том, что именно этот автомобиль по праву считается самым надежным в мире. И, как многие успели догадаться, это Toyota Camry. О надежности этой модели можно говорить очень долго, но вместо этих слов достаточно открыть любой рейтинг надежности, этим все и будет сказано.













Toyota Camry









