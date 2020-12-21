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АвтоМото
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21 декабря 20, 12:17
Зелёные автономера в Украине: привилегии
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Как известно, с недавнего времени в украинских сервисных центрах владельцы электромобилей могут оформить специальные зеленые номера. Сейчас они отличаются только цветом, но в будущем они будут давать своим владельцам целый ряд преимуществ.
Новые номера имеют несколько отличительных особенностей. Первое – все номера имеют зеленый цвет букв и знаков. Также для этих номеров есть отдельная серия “Z“, что означает “zero“ (англ. “ноль“), то есть “нулевые выбросы“.

Сейчас эти номера практически ни на что не влияют, но уже в недалеком будущим они могут дать своим владельцам интересные привилегии:

— парковка на специально отведенных местах с зарядкой;
— заезд на определенные улицы, по которым запрещено движение традиционных авто (если эти ограничения установлены местными органами власти);
— движение по полосами общественного транспорта.

На данный момент каких-либо исключений в ПДД для электрокаров в Украине не существует. На местах для электромобилей разрешено парковаться всем транспортным средствам, а по выделенным полосам общественного транспорта могут двигаться только маршрутные транспортные средства и велосипедисты.

Единственный бонус, который предусмотрен для владельцев электромобилей – отсутствие акциза, пошлины и НДС при растаможке.

Источник: https://autotheme.info/
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