Эксклюзивный Aston Martin Concorde запущен в производство

Автомобиль №1 из 10 окрашен в белый цвет, контрастируя с черной крышей и красными акцентами, перетекающими от передней части к задней стойке. Британский флаг изображен на переднем фартуке, спойлере крышки багажника и диффузоре. Завершают дизайн специальные таблички и уникальный идентификационный номер самолета Управления гражданской авиации, окрашенный в черный цвет. Авиационная тематика продолжается в кабине, которая может похвастаться логотипом Concorde на сиденьях, изображением «звуковой стрелы» на потолке и рисунком «махметр» на солнцезащитном козырьке водителя.





Подрулевые лепестки переключения передач фактически сделаны из лопастей компрессора Concorde, потому что специальная версия DBS Superleggera разработана совместно с British Airways и отдает дань уважения самому быстрому пассажирскому самолету из когда-либо созданных.













Специальная версия по-прежнему оснащена 5,2-литровым V12 с двойным турбонаддувом, мощностью 715 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды в пути до максимальной скорости 340 км/ч.













Aston Martin заявила, что выручка от продажи каждого автомобиля пойдет на пользу некоммерческой организации, которая помогает детям из малообеспеченных семей и учит их летать.











